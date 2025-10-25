VÍDEO: Bombeiros salvam a vida de criança engasgada na região

Na noite da última quarta-feira (22), por volta das 18h50, os pais de uma menina de 2 anos procuraram a Base de Bombeiros de São Sebastião em busca de socorro imediato após a criança se engasgar com um alimento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De forma rápida e precisa, um bombeiro realizou a manobra de desobstrução das vias aéreas, conseguindo reverter o quadro. Em seguida, verificou que a menina estava consciente e respirando normalmente.