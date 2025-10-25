25 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VEJA O VÍDEO

VÍDEO: Bombeiros salvam a vida de criança engasgada na região

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Corpo de Bombeiros

Na noite da última quarta-feira (22), por volta das 18h50, os pais de uma menina de 2 anos procuraram a Base de Bombeiros de São Sebastião em busca de socorro imediato após a criança se engasgar com um alimento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De forma rápida e precisa, um bombeiro realizou a manobra de desobstrução das vias aéreas, conseguindo reverter o quadro. Em seguida, verificou que a menina estava consciente e respirando normalmente.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que funciona no mesmo local, foi acionado e fez o transporte da criança ao hospital, onde ela chegou consciente e estável.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários