24 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PRISÃO

Suspeito furta moto e ostenta nas redes sociais em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Homem foi surpreendido
Homem foi surpreendido

A Polícia Civil esclareceu um caso de furto de motocicleta ocorrido no bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos, após identificar um suspeito que teria ostentado o veículo nas redes sociais. A ação foi conduzida por agentes do 3º Distrito Policial da cidade.

Durante as diligências, os investigadores foram até a residência indicada e obtiveram autorização dos familiares para entrar no imóvel. No local, os policiais encontraram um par de retrovisores compatíveis com os da motocicleta furtada. Ao ser questionado, o suspeito não soube explicar a origem dos objetos.

De acordo com relatos informais dos familiares, o homem teria sido o autor do furto. Ele foi ouvido, indiciado e liberado, enquanto o celular foi apreendido para análise de possíveis provas que ajudem a reforçar o inquérito.

A Polícia Civil informou que o caso foi esclarecido e que as investigações continuam com o objetivo de localizar a motocicleta subtraída.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários