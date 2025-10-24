Suspeito furta moto e ostenta nas redes sociais em São José

A Polícia Civil esclareceu um caso de furto de motocicleta ocorrido no bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos, após identificar um suspeito que teria ostentado o veículo nas redes sociais. A ação foi conduzida por agentes do 3º Distrito Policial da cidade.

Durante as diligências, os investigadores foram até a residência indicada e obtiveram autorização dos familiares para entrar no imóvel. No local, os policiais encontraram um par de retrovisores compatíveis com os da motocicleta furtada. Ao ser questionado, o suspeito não soube explicar a origem dos objetos.

De acordo com relatos informais dos familiares, o homem teria sido o autor do furto. Ele foi ouvido, indiciado e liberado, enquanto o celular foi apreendido para análise de possíveis provas que ajudem a reforçar o inquérito.