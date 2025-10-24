Polícia investiga morte de animais em ONG do Vale

A Polícia Civil de Cunha, na região do Vale do Paraíba, instaurou um inquérito para apurar uma denúncia de maus-tratos contra o gado mantido por uma ONG em uma área rural arrendada no bairro Jaguarão. O caso veio à tona nesta sexta-feira (24), após uma denúncia anônima relatar falta de alimentação adequada aos animais. Durante a vistoria, as equipes encontraram dois bois mortos e constataram a presença de cerca de 95 cabeças de gado.

A ação contou com apoio da Polícia Militar Ambiental e de veterinários da Prefeitura de Cunha, que descreveram um cenário de pasto seco por conta da estiagem, sem estrutura aparente de cochos, ração suplementar ou armazenamento de alimento. O relatório também apontou a ausência de funcionários responsáveis pelo manejo e trato dos animais no momento da inspeção.