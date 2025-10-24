Multidão lota shopping para inauguração de loja em São José

A Sephora, considera uma das maiores redes de beleza de prestígio do mundo, inaugurou nesta sexta-feira (24) sua primeira loja em São José dos Campos, no CenterVale Shopping. O evento marcou a maior inauguração da marca no Brasil, reunindo mais de 1.300 pessoas.

A abertura contou com presença de influenciadores, corte de faixa, entrega de vouchers de R$ 150 às 150 primeiras pessoas da fila e um clima de entusiasmo que tomou conta dos corredores do CenterVale. “O público compareceu em peso e a receptividade foi incrível. Tivemos casa cheia e um retorno extremamente positivo”, destacou a equipe de marketing do shopping.