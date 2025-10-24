24 de outubro de 2025
OBITUÁRIO

Joaquim Neto morre aos 96 anos em SJC; notas de falecimento

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução

MARIA APARECIDA CARUSO CAMPOS MOTA
Falecimento: 23/10/2025
Idade: 73 anos
Velório: Velório Municipal Centro (SJC)
Sepultamento: 25/10/2025 às 16h00
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)

JOSÉ MARTINS TURIBIO
Falecimento: 24/10/2025
Idade: 82 anos
Velório: Campo das Oliveiras (Jacareí)
Sepultamento: 25/10/2025 às 15h00
Local: Cemitério do Avareí/Jacareí/SP

STEVEN LORANDE SOUZA SANTANA
Falecimento: 24/10/2025
Idade: 29 anos
Velório: URBAM Sala 4 (SJC)
Sepultamento: 25/10/2025 às 14h30
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)

ZELIA SARDINHA E OLIVEIRA
Falecimento: 24/10/2025
Idade: 91 anos
Velório: URBAM Sala 2 (SJC)
Sepultamento: 25/10/2025 às 12h00
Local: Crematório Campo das Oliveiras - Jacareí/SP

SALVADOR PEREIRA DA SILVA
Falecimento: 24/10/2025
Idade: 73 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 25/10/2025 às 09h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

WALDEMAR DIAS DOS SANTOS
Falecimento: 24/10/2025
Idade: 82 anos
Velório: URBAM Sala 5 (SJC)
Sepultamento: 25/10/2025 às 08h00
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)

ORLANDO ALVES
Falecimento: 23/10/2025
Idade: 85 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 24/10/2025 às 16h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

SONIA MOSTARO DE OLIVEIRA
Falecimento: 23/10/2025
Idade: 78 anos
Velório: Outras Cidades
Sepultamento: 24/10/2025 às 16h00
Local: Cemitério Municipal N. Sra. Aparecida - Juiz de Fora/MG

MARIA APARECIDA PEREIRA
Falecimento: 23/10/2025
Idade: 81 anos
Velório: URBAM Sala 6 (SJC)
Sepultamento: 24/10/2025 às 16h00
Local: Cemitério Horto São Dimas (SJC)

RAILDA OLIVEIRA SANTOS
Falecimento: 24/10/2025
Idade: 62 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 24/10/2025 às 16h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

BEATRIZ NEVES REITANO VIEIRA
Falecimento: 23/10/2025
Idade: 38 anos
Velório: Igreja Casa da Bênção SJC - Galo Branco
Sepultamento: 24/10/2025 às 16h00
Local: Cemitério Horto São Dimas (SJC)

MARIA DE FATIMA SOUZA BERNARDO
Falecimento: 24/10/2025
Idade: 63 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 24/10/2025 às 15h40
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

ZITA ELIZABETH DA COSTA SATTELMAYER
Falecimento: 23/10/2025
Idade: 83 anos
Velório: URBAM Sala 3 (SJC)
Sepultamento: 24/10/2025 às 15h30
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)

JOSE LAERCIO GRANATO
Falecimento: 23/10/2025
Idade: 64 anos
Velório: Velório Municipal Santana (SJC)
Sepultamento: 24/10/2025 às 15h00
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)

SONIA MARIA DE OLIVEIRA
Falecimento: 23/10/2025
Idade: 66 anos
Velório: URBAM Sala 4 (SJC)
Sepultamento: 24/10/2025 às 15h00
Local: Crematório Campo das Oliveiras - Jacareí/SP

FRANCISCA MARIA DE SIQUEIRA
Falecimento: 24/10/2025
Idade: 81 anos
Velório: Memorial Bom Retiro (SJC)
Sepultamento: 24/10/2025 às 15h00
Local: Cemitério Memorial Bom Retiro (SJC)

LAURA FLAUZINA DE ARAUJO
Falecimento: 23/10/2025
Idade: 82 anos
Velório: Parque das Flores (SJC)
Sepultamento: 24/10/2025 às 14h30
Local: Cemitério Parque das Flores (SJC)

JORGE LUIZ VIEIRA DE MATOS
Falecimento: 23/10/2025
Idade: 72 anos
Velório: Horto São Dimas (SJC)
Sepultamento: 24/10/2025 às 14h00
Local: Cemitério Horto São Dimas (SJC)

MARIA ALEXANDRINA BARBOZA
Falecimento: 23/10/2025
Idade: 76 anos
Velório: URBAM Sala 5 (SJC)
Sepultamento: 24/10/2025 às 13h00
Local: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo (SJC)

PEDRO JUVENAL DE OLIVEIRA
Falecimento: 23/10/2025
Idade: 79 anos
Velório: Velório Municipal Santana (SJC)
Sepultamento: 24/10/2025 às 13h00
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)

JOSE LUIZ DE SOUZA NETO
Falecimento: 23/10/2025
Idade: 74 anos
Velório: Parque das Flores (SJC)
Sepultamento: 24/10/2025 às 12h00
Local: Crematório Parque das Flores (SJC/SP)

VANESSA ISMENIA MONTEIRO DOS SANTOS - DESPOJOS
Falecimento: 06/08/2022
Idade: 46 anos
Velório: Não informado
Sepultamento: 24/10/2025 às 11h00
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)

CICERO VITOR GONÇALVES
Falecimento: 23/10/2025
Idade: 68 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 24/10/2025 às 11h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

ALIPIO CERQUEIRA FILHO
Falecimento: 23/10/2025
Idade: 89 anos
Velório: URBAM Sala 2 (SJC)
Sepultamento: 24/10/2025 às 10h00
Local: Cemitério Municipal de S. Francisco Xavier/SJC-SP

JOAQUIM FELICIO RIBEIRO NETO
Falecimento: 23/10/2025
Idade: 96 anos
Velório: URBAM Sala 6 (SJC)
Sepultamento: 24/10/2025 às 09h00
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)

