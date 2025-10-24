Ladrões fazem família refém e ameaçam matar criança em SJC

Uma família da região sudeste de São José dos Campos viveu momentos de terror nas mãos de três bandidos armados. O trio ficou cerca de 40 minutos na residência, amarrou e trancou a família no banheiro e fugiu levando dinheiro, aparelhos e cartões da família. Um deles apontou a arma para a cabeça do filho pequeno do casal.

O crime aconteceu na sexta-feira (17) da semana passada, no bairro Jardim São Leopoldo, na região do Putim. A Polícia Civil investiga o caso e busca imagens de câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) de São José para identificar e prender os criminosos.