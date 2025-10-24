Univap sedia 1º Seminário sobre Patrimônio Arqueológico do Vale

A Univap (Universidade do Vale do Paraíba) sediará, nos dias 27 e 28 de outubro de 2025, o primeiro seminário com o tema "Pesquisa e Preservação do Patrimônio Arqueológico no Vale do Paraíba". O evento pretende divulgar a importância dos achados arqueológicos da região e estimular pesquisas e debates sobre o assunto.

Os encontros acontecerão no Campus Urbanova, Bloco 3, Sala 7, com início sempre às 19h, com entrada gratuita e aberta ao público.

O Vale possui uma rica história arqueológica, com um total de 86 sítios no Vale do Paraíba do Sul e 109 no Litoral Norte. As descobertas remontam a 1908, em Aparecida, e incluem vestígios importantes de 10 mil anos em São José dos Campos, além de 40 urnas funerárias em Caçapava.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp