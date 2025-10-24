Univap sedia 1º Seminário sobre Patrimônio Arqueológico do Vale

A Univap (Universidade do Vale do Paraíba) sediará, nos dias 27 e 28 de outubro de 2025, o primeiro seminário com o tema "Pesquisa e Preservação do Patrimônio Arqueológico no Vale do Paraíba". O evento pretende divulgar a importância dos achados arqueológicos da região e estimular pesquisas e debates sobre o assunto.
Os encontros acontecerão no Campus Urbanova, Bloco 3, Sala 7, com início sempre às 19h, com entrada gratuita e aberta ao público.
O Vale possui uma rica história arqueológica, com um total de 86 sítios no Vale do Paraíba do Sul e 109 no Litoral Norte. As descobertas remontam a 1908, em Aparecida, e incluem vestígios importantes de 10 mil anos em São José dos Campos, além de 40 urnas funerárias em Caçapava.
Com a quantidade de sítios tem aumentado devido à obrigatoriedade de estudos arqueológicos preventivos em novas obras, se faz necessário um projeto científico sistemático de levantamento bem como de uma Reserva Técnica regional.
Os organizadores do evento destacam que este é um momento fundamental para a sociedade local refletir e promover ações em prol da preservação desse patrimônio histórico, o que motiva esse encontro.
A programação começa na segunda-feira (27) com a palestra "O Patrimônio Arqueológico do Vale do Paraíba e Litoral Norte", ministrada pelo Profº Dr. Plácido Cali. No dia seguinte, terça-feira (28), a Profª Drª Letícia Cristina Correa apresentará "Pesquisas Arqueológicas no Vale do Paraíba: Avanços e Perspectivas Futuras".
O Campus Urbanova fica na avenida Shishima Hifumi, nº 2911, Urbanova, São José dos Campos.