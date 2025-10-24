Embraer vira trunfo de Lula na conversa com o Trump na Malásia

A Embraer, terceira maior fabricante de aviões do mundo, é um dos trunfos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na conversa que terá com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Kuala Lumpur, na Malásia, no próximo domingo (26).

Os dois mandatários se encontrarão em “território neutro” e devem anunciar avanços na relação bilateral entre os dois países, mesmo que pontuais.