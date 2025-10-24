Embraer vira trunfo de Lula na conversa com o Trump na Malásia

A Embraer, terceira maior fabricante de aviões do mundo, é um dos trunfos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na conversa que terá com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Kuala Lumpur, na Malásia, no próximo domingo (26).
Os dois mandatários se encontrarão em “território neutro” e devem anunciar avanços na relação bilateral entre os dois países, mesmo que pontuais.
O petista afirmou que não há “assunto proibido” na conversa com Trump e garantiu que pretende discutir temas comerciais e diplomáticos, em meio às tensões provocadas pelo tarifaço de 50% imposto por Washington sobre produtos brasileiros.
Segundo a Mariana Sanches, colunista do UOL em Washington D.C, a expectativa do lado brasileiro é que o "gesto de boa vontade" de Trump seja uma suspensão temporária das tarifas de 40% sobre o Brasil, em vigor desde 6 de agosto. A suspensão ocorreria ao menos enquanto os dois países negociam. Também há chance de aumentar a lista de exceções à sobretaxa, para incluir itens como café ou carne.
Em contrapartida, o Brasil deve anunciar intenções de compras ou investimentos bilionários nos EUA por parte de gigantes do PIB nacional, como Embraer e JBS. Mariana disse que essa é a aposta de diplomatas do Brasil com conhecimento da preparação para a reunião, ouvidos reservadamente pela reportagem.
Nessa balança, a Embraer é um dos trunfos de Lula para convencer Trump a retirar a sobretaxa enquanto as negociações prosseguem. Negociadores brasileiros apostam que Trump se interessaria pela intenção da Embraer de comprar peças de fornecedores norte-americanos no patamar de mais de US$ 40 bilhões nos próximos dez anos. A cifra seria ainda mais interessante, já que o setor da indústria de aeronáutica civil é considerado estratégico.
As discussões entre Lula e Trump podem avançar neste domingo depois do abraço entre os presidentes nos bastidores da Assembleia Geral da ONU, em 23 de setembro. Uma das metas é encontrar um mínimo de concordância entre os dois líderes e a disposição de anunciar concretamente algo que impulsionasse uma agenda positiva para a nova fase da relação.
Neste contexto, a Embraer aparece como forte aliada do governo brasileiro na negociação com o americano. Os Estados Unidos detêm a impressionante marca de 69% do total de pedidos de aviões comerciais feitos à Embraer desde o início do programa dos E-Jets, no ano 2000. A conta considera três modelos de aeronaves: E190-E2, E195-E2 e E175, este um campeão absoluto de vendas para os EUA.
De acordo com dados divulgados pela fabricante na terça-feira (21), os EUA encomendaram 1.017 aeronaves do total de 1.470 pedidos firmes da Embraer, o que representa 69% do total. O modelo E175 é campeão absoluto de vendas nos EUA, com 903 encomendas de um total de 999 pedidos da aeronave, nada menos do que 90% da totalidade.