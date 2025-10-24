Univap: inscrições abertas para vestibular; bolsas de até 100%

A Univap (Universidade do Vale do Paraíba) está com inscrições abertas para o Vestibular 2026. O processo seletivo contempla tanto os cursos presenciais quanto os EAD (modalidade à distância). Interessados podem se inscrever até 25 de novembro de 2025. A taxa de inscrição é de R$ 45.

Os candidatos podem optar por ingressar por meio de prova convencional, utilizar a nota do Enem, ingressar por transferência de outra instituição, como segunda graduação, ou até mesmo cursar disciplinas isoladas.

Provas

As provas para os que desejam estudar pela modalidade EAD começam no sábado (25), e todas as informações estão disponíveis no site da instituição. Já para quem optar pelo vestibular tradicional, as provas presenciais serão realizadas no dia 30 de novembro de 2025, das 9h às 12h, no Campus Urbanova (Av. Shishima Hifumi, nº 2911, Urbanova, São José dos Campos).

Bolsas de estudo