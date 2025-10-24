24 de outubro de 2025
PROCESSO SELETIVO

Jacareí: Seleção para Educação tem salários de até R$ 4.383,25

Por Luyse Camargo | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

A Prefeitura de Jacareí abriu inscrições para um processo seletivo destinado a contratar profissionais para a rede municipal de ensino. As vagas são para Professor, Agente de Desenvolvimento Infantil e Agente de Apoio Escolar. Os interessados têm até o dia 2 de novembro para se inscreverem pelo site oficial.

Vagas e vencimentos

As vagas para professores são para as áreas de Arte, Educação Física, Educação Especial, Educação Infantil e EJA. Os vencimentos são de R$ 3.652,72 para 30 horas semanais.

A vaga para Professor de Ensino Fundamental exige 36 horas semanais e oferece vencimento de R$ 4.383,25.

O requisito para todas as carreiras de professor é a formação superior completa, conforme o edital.

Para as funções de Agente de Desenvolvimento Infantil e Agente de Apoio Escolar, a carga horária será de 40 horas semanais, com vencimento de R$ 2.307,02, sendo exigido apenas o Ensino Médio completo.

Provas 

A seleção será composta por prova objetiva e, para as funções de professor, haverá também a prova de títulos (classificatória).

A prova objetiva contará com 25 questões de múltipla escolha, abrangendo língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico quantitativo e conhecimentos específicos.

Entre as condições básicas para os convocados estão: ser brasileiro nato ou naturalizado, ter no mínimo 18 anos, estar quite com as obrigações militares.

