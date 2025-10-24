Jacareí: Seleção para Educação tem salários de até R$ 4.383,25

A Prefeitura de Jacareí abriu inscrições para um processo seletivo destinado a contratar profissionais para a rede municipal de ensino. As vagas são para Professor, Agente de Desenvolvimento Infantil e Agente de Apoio Escolar. Os interessados têm até o dia 2 de novembro para se inscreverem pelo site oficial.

Vagas e vencimentos

As vagas para professores são para as áreas de Arte, Educação Física, Educação Especial, Educação Infantil e EJA. Os vencimentos são de R$ 3.652,72 para 30 horas semanais.

