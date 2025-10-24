SJC: Festival de Cinema Católico e exposição de São Carlo Acutis

Neste final de semana, dias 25 e 26 de outubro, São José dos Campos recebe o 1º Festival de Cinema Católico, iniciativa que une cultura, fé e evangelização por meio da sétima arte. O evento será realizado na Associação Guadalupe (Rua Santo Expedito, 169 - Residencial União) e todas as sessões terão entrada gratuita, incluindo pipoca e refrigerante para os espectadores.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Idealizado por Angela Morais, o festival tem como proposta unir cultura e fé, promovendo um ambiente de encontro para famílias, jovens e comunidades (veja programação abaixo).
“Queremos que o festival seja uma oportunidade de diálogo e crescimento. O cinema tem o poder de emocionar, de nos aproximar de histórias reais e de nos inspirar a viver valores que muitas vezes estão adormecidos”, afirmou Angela.
O 1º Festival de Cinema Católico é promovido pela Kolbe Arte, em parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte e o Governo do Estado de São Paulo, com apoio do deputado Gil Diniz.
Antes de chegar a São José dos Campos, o evento contou com edições em Pirapora do Bom Jesus e em Jundiaí, reunindo público expressivo e confirmando o interesse da comunidade em vivenciar a fé por meio do cinema.
Agora, em sua nova etapa, o festival chega a São José dos Campos com a mesma proposta: oferecer uma programação gratuita e de qualidade, que una famílias, jovens e comunidades em torno de valores cristãos.
São Carlo Acutis.
Além do festival, haverá exposição dos Milagres Eucarísticos no Mundo por São Carlo Acutis. Idealizada pelo jovem santo italiano falecido em 2006, a exposição já percorreu diversos países e cidades, emocionando milhares de fiéis.
A exposição apresenta mais de 100 milagres eucarísticos reconhecidos pela Igreja Católica, ocorridos ao longo dos séculos em diferentes partes do mundo.
Cada painel traz fotos, documentos e descrições históricas que revelam relatos extraordinários ligados à presença real de Cristo na Eucaristia. O projeto nasceu do desejo de Carlo de utilizar a tecnologia para evangelizar, colocando seu talento a serviço da fé. Antes de sua morte ele dedicou-se a organizar esse material, que hoje se transformou em uma exposição itinerante de grande alcance.
O objetivo principal é fortalecer a devoção à Eucaristia e oferecer aos visitantes uma experiência de fé. A exposição já esteve presente em igrejas, santuários e centros culturais na Europa, Ásia e América, incluindo as últimas edições do Festival de Cinema Católico em Pirapora do Bom Jesus e Jundiaí. Em cada local, atrai famílias, jovens e comunidades inteiras, tornando-se um instrumento de evangelização e catequese.
Mais do que uma exposição de registros históricos, os painéis de São Carlo Acutis convidam o público a mergulhar em um itinerário espiritual, despertando a consciência da centralidade da Eucaristia na vida cristã e aproximando as pessoas de uma vivência mais profunda da fé.