SJC: Festival de Cinema Católico e exposição de São Carlo Acutis

Neste final de semana, dias 25 e 26 de outubro, São José dos Campos recebe o 1º Festival de Cinema Católico, iniciativa que une cultura, fé e evangelização por meio da sétima arte. O evento será realizado na Associação Guadalupe (Rua Santo Expedito, 169 - Residencial União) e todas as sessões terão entrada gratuita, incluindo pipoca e refrigerante para os espectadores.

Idealizado por Angela Morais, o festival tem como proposta unir cultura e fé, promovendo um ambiente de encontro para famílias, jovens e comunidades (veja programação abaixo).