Após denúncia por metanol, dono de adega é preso no Vale

A Polícia Civil de Caçapava prendeu em flagrante, na noite de quinta-feira (23), o proprietário da Adega Dantas, na rua São Francisco, bairro Vila Antônio Augusto Luiz, por contrabando e descaminho de produtos. A ação teve apoio da Vigilância Sanitária Municipal, após denúncia relacionada a um caso suspeito de intoxicação por metanol em Tremembé, supostamente decorrente do consumo de bebida vendida no estabelecimento.

De acordo com o boletim de ocorrência, a operação teve cumprimento a um ofício expedido pela Secretaria de Saúde de Caçapava, sob coordenação da chefe da Divisão de Vigilância Sanitária.

Durante a inspeção, os agentes encontraram bebidas alcoólicas de origem estrangeira sem comprovação de importação regular, além de produtos interditados pela fiscalização sanitária. Em um armário usado como depósito, foram localizados quatro pacotes de cigarros da marca Eight, de fabricação paraguaia, e cinco dispositivos eletrônicos para fumar (vapes), cuja comercialização é proibida no Brasil.