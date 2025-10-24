Após denúncia por metanol, dono de adega é preso no Vale

A Polícia Civil de Caçapava prendeu em flagrante, na noite de quinta-feira (23), o proprietário da Adega Dantas, na rua São Francisco, bairro Vila Antônio Augusto Luiz, por contrabando e descaminho de produtos. A ação teve apoio da Vigilância Sanitária Municipal, após denúncia relacionada a um caso suspeito de intoxicação por metanol em Tremembé, supostamente decorrente do consumo de bebida vendida no estabelecimento.
De acordo com o boletim de ocorrência, a operação teve cumprimento a um ofício expedido pela Secretaria de Saúde de Caçapava, sob coordenação da chefe da Divisão de Vigilância Sanitária.
Durante a inspeção, os agentes encontraram bebidas alcoólicas de origem estrangeira sem comprovação de importação regular, além de produtos interditados pela fiscalização sanitária. Em um armário usado como depósito, foram localizados quatro pacotes de cigarros da marca Eight, de fabricação paraguaia, e cinco dispositivos eletrônicos para fumar (vapes), cuja comercialização é proibida no Brasil.
Entre os itens apreendidos estavam licor 43, uísques Black Label, tequila José Cuervo e Smirnoff Gold, todos com indícios de entrada irregular no país. Também foi recolhido um produto identificado como “Vital Honey”, conhecido popularmente como “mel do amor”. Todo o material foi lacrado e encaminhado para perícia.
Após oitiva das partes envolvidas, o delegado ratificou a prisão em flagrante do comerciante pelos crimes previstos nos artigos 334 (descaminho) e 334-A (contrabando) do Código Penal. Como as penas somadas ultrapassam quatro anos de reclusão, não foi arbitrada fiança.
O caso foi registrado como flagrante de contrabando e descaminho na Delegacia de Polícia de Caçapava, e o indiciado permanece à disposição da Justiça.