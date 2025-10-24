Quadrilha de ‘drogas gourmet’, armas e fraudes é presa no Vale

A Polícia Civil de Taubaté desarticulou uma quadrilha que negociava “drogas gourmet”, armas e praticava fraudes com cartões. Sete pessoas foram presas nessa quinta-feira (23) na cidade.
Batizada de “Operação Baixada”, a ação mobilizou mais de 30 policiais civis com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal) de Taubaté.
Eles cumpriram 11 mandados de busca e oito de prisão expedidos pela Justiça. Foram apreendidos veículos, pistola 9 mm, haxixe e TV comprada com golpe.
Os suspeitos foram presos parte por cumprimento de mandados e parte em flagrante, por tráfico e porte ilegal de arma de fogo.
Segundo a Polícia Civil, a investigação utilizou ferramentas tecnológicas para mapear o “modus operandi” do grupo, identificar funções dos integrantes e comprovar as diferentes frentes criminosas (drogas, armas e golpes financeiros).
A polícia apreendeu três veículos (Mercedes, Gol e Hyundai i30) e uma moto Mottu, uma pistola 9 mm, dois carregadores e grande quantidade de munições (calibres 9 mm e .38) e mais 17 tijolos de haxixe, oito tijolos de maconha, “flores” de maconha a granel, 26 porções de haxixe e 12 comprimidos de ecstasy, além de porções a granel de substância identificada como “Dry”, balanças de precisão, anotações e máquina de cartão.
Também fora,m apreendidos diversos cartões em nome de terceiros e comprovantes de transações, celulares do grupo, uma TV de 55” e air fryer, ambos adquiridos com fraude em cartões, segundo a polícia.
Investigação.
De acordo com a Polícia, o núcleo investigado operava em três eixos: tráfico de drogas “gourmet” (produtos de maior valor agregado, como haxixe e flores de maconha), com logística para fracionamento, armazenagem e distribuição. Com armas de fogo para proteção do esquema e eventual revenda. E com fraudes de cartões para aquisição de bens e lavagem de dinheiro, com uso de cartões de terceiros e golpes de transação.
Os investigadores afirmam que relatórios analíticos reunindo movimentações, comunicações e itens de prova subsidiaram as representações ao Judiciário, resultando nas ordens judiciais cumpridas nessa quinta-feira.
Os sete presos foram encaminhados à carceragem e ficam à disposição da Justiça. Materiais apreendidos — especialmente celulares, máquina de cartão e comprovantes — serão periciados para rastrear a cadeia financeira e identificar novos envolvidos. A apuração continua nos inquéritos que deram origem à operação.
A Polícia Civil ressalta que, embora 11 buscas e oito prisões tenham sido decretadas, nem todos os alvos foram localizados, e novas diligências podem ocorrer. A Guarda Civil Municipal de Taubaté permaneceu em apoio durante todo o cumprimento das ordens, garantindo segurança do perímetro e suporte às equipes da Polícia Civil.
Denúncias anônimas sobre tráfico, armas ou fraudes podem ser feitas pelo Disque-Denúncia (181).