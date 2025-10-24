Quadrilha de ‘drogas gourmet’, armas e fraudes é presa no Vale

A Polícia Civil de Taubaté desarticulou uma quadrilha que negociava “drogas gourmet”, armas e praticava fraudes com cartões. Sete pessoas foram presas nessa quinta-feira (23) na cidade.

Batizada de “Operação Baixada”, a ação mobilizou mais de 30 policiais civis com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal) de Taubaté.