Natal Fundação Lia Maria Aguiar 2025: chegando a hora

A temporada mais encantadora do ano está prestes a começar com muito brilho e emoção. A Fundação Lia Maria Aguiar, em parceria com a Prefeitura de Campos do Jordão, dá início no dia 31 de outubro ao Natal FLMA 2025, um dos eventos mais esperados da serra paulista. Com decoração grandiosa, espetáculos culturais e ações solidárias, a celebração promete transformar a cidade em um verdadeiro conto de Natal.

A partir da estreia, o clima natalino tomará conta das ruas, praças e corações. A tradicional Carreata de Natal, que marca o acender das luzes, sairá do Portal da cidade em direção à Praça do Capivari, com direito à apresentação especial do Coro da FLMA. Um espetáculo de luzes, música e emoção que inaugura oficialmente a temporada de sonhos na charmosa Campos do Jordão.

Cenários encantados e novidades