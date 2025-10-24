Natal Fundação Lia Maria Aguiar 2025: chegando a hora

A temporada mais encantadora do ano está prestes a começar com muito brilho e emoção. A Fundação Lia Maria Aguiar, em parceria com a Prefeitura de Campos do Jordão, dá início no dia 31 de outubro ao Natal FLMA 2025, um dos eventos mais esperados da serra paulista. Com decoração grandiosa, espetáculos culturais e ações solidárias, a celebração promete transformar a cidade em um verdadeiro conto de Natal.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A partir da estreia, o clima natalino tomará conta das ruas, praças e corações. A tradicional Carreata de Natal, que marca o acender das luzes, sairá do Portal da cidade em direção à Praça do Capivari, com direito à apresentação especial do Coro da FLMA. Um espetáculo de luzes, música e emoção que inaugura oficialmente a temporada de sonhos na charmosa Campos do Jordão.
Cenários encantados e novidades
Este ano, os cenários natalinos ganharão ainda mais vida. O Portal será transformado no Pórtico da Fantasia, a Praça da Abernéssia se tornará a Fábrica de Brinquedos, e o Capivari vai abrigar a Casa do Papai Noel. Já o Parque Capivari será o grande palco dos espetáculos culturais — o ponto de encontro da alegria e da emoção.
Uma das grandes estreias será o “Cortejo de Natal CARDE: Carro e Música”, que levará os alunos do Núcleo de Música da Fundação em uma jardineira clássica, desfilando pelo centro turístico até o Parque Capivari, espalhando melodias e sorrisos pelo caminho.
Espetáculos para todas as idades
De 1º de novembro a 21 de dezembro, o público poderá assistir gratuitamente a dezenas de apresentações de dança, teatro musical e concertos sinfônicos, com talentos formados pela própria Fundação.
Entre os destaques estão o espetáculo “Dom Quixote”, apresentado pelo Núcleo de Dança (14 a 23 de novembro), o concerto “Ecoar – 8º Concerto Infantojuvenil”, que mistura Roberto Carlos, Alcione, Raça Negra, Milton Nascimento e Stevie Wonder (de 28 de novembro a 7 de dezembro), e o musical “O Filho da Humanidade”, uma versão poética e brasileira da vida do Mestre (de 12 a 21 de dezembro).
Corrida Iluminada de Natal
No dia 20 de dezembro, a magia ganha movimento com a tradicional Corrida Iluminada de Natal, que reúne moradores, visitantes e até pets em um clima de pura diversão e bem-estar. As modalidades vão de corridinhas infantis a caminhadas e provas de 6 km, todas com largada e chegada na Praça do Capivari.
Natal de solidariedade
Mais do que luzes e aplausos, o Natal da Fundação é também um gesto de amor. As ações solidárias incluem doações a asilos e casas abrigo da cidade, presentes para crianças e jovens, além de cestas natalinas para funcionários e famílias atendidas. Alunos da Fundação também participam de campanhas internas de arrecadação, vivenciando na prática o verdadeiro espírito de solidariedade.
Com cada detalhe pensado para emocionar, o Natal FLMA 2025 reafirma o compromisso da Fundação Lia Maria Aguiar em celebrar a cultura, a esperança e a união. Um evento que aquece o coração e faz Campos do Jordão brilhar ainda mais como o destino mais encantado do Natal brasileiro.