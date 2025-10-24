24 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ANTONIA MARIA

Sofisticação que atravessa décadas

Por Antonia Maria Zogaeb | Colunista social
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Sofisticação que atravessa décadas
Sofisticação que atravessa décadas

Quem se lembra da charmosa Parresh, loja de moda feminina que marcou presença no Shopping Iguatemi nos anos 2000? A marca continua mais forte do que nunca — são 38 anos de história dedicados à elegância, à qualidade e ao estilo da mulher madura. Instalada na Rua Bandeira Paulista, 1135, no Itaim Bibi, em São Paulo, a Parresh mantém seu DNA de sofisticação, com peças em seda pura, linho, bordados delicados e tecidos de alta tecnologia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Voltada especialmente para mulheres acima dos 40 anos e com numeração até o 46, a marca oferece moda com conforto, caimento impecável e exclusividade. Ao eliminar intermediários, a Parresh passou a fabricar suas próprias criações, garantindo um custo-benefício surpreendente sem abrir mão da excelência. Um exemplo de marca que se reinventa sem perder a essência. Saiba mais em @parresh_oficial
Crédito: Divulgação

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários