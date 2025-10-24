Sofisticação que atravessa décadas

Quem se lembra da charmosa Parresh, loja de moda feminina que marcou presença no Shopping Iguatemi nos anos 2000? A marca continua mais forte do que nunca — são 38 anos de história dedicados à elegância, à qualidade e ao estilo da mulher madura. Instalada na Rua Bandeira Paulista, 1135, no Itaim Bibi, em São Paulo, a Parresh mantém seu DNA de sofisticação, com peças em seda pura, linho, bordados delicados e tecidos de alta tecnologia.

Voltada especialmente para mulheres acima dos 40 anos e com numeração até o 46, a marca oferece moda com conforto, caimento impecável e exclusividade. Ao eliminar intermediários, a Parresh passou a fabricar suas próprias criações, garantindo um custo-benefício surpreendente sem abrir mão da excelência. Um exemplo de marca que se reinventa sem perder a essência. Saiba mais em @parresh_oficial

Crédito: Divulgação