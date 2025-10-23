Polícia prende sete pessoas e desarticula quadrilha em Taubaté

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Taubaté, realizou nesta quinta-feira (23) a “Operação Baixada”, que resultou na prisão de sete pessoas e na desarticulação de uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas de alto valor, comércio ilegal de armas de fogo e fraudes de cartões bancários.

A ação contou com o apoio de policiais civis da Delegacia Seccional de Taubaté, além das equipes da ROMU e GTRAN da Guarda Civil Municipal. Ao todo, mais de 30 agentes participaram da operação.

