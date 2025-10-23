Polícia prende sete pessoas e desarticula quadrilha em Taubaté

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Taubaté, realizou nesta quinta-feira (23) a “Operação Baixada”, que resultou na prisão de sete pessoas e na desarticulação de uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas de alto valor, comércio ilegal de armas de fogo e fraudes de cartões bancários.
A ação contou com o apoio de policiais civis da Delegacia Seccional de Taubaté, além das equipes da ROMU e GTRAN da Guarda Civil Municipal. Ao todo, mais de 30 agentes participaram da operação.
Durante as investigações, os policiais identificaram o modus operandi do grupo, conhecido como “Gourmet”, e seus integrantes. Com base nas provas levantadas, o Poder Judiciário expediu 11 mandados de busca e 8 de prisão temporária.
No cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos:
- 3 veículos (Mercedes, Gol e Hyundai i30)
- 1 motocicleta Mottu
- 8 tijolos de maconha
- 17 tijolos de haxixe
- 12 pedras de ecstasy
- 1 pistola 9 mm, 2 carregadores e munições de calibres 9 mm e .38
- Diversas porções de drogas a granel (dry e flor de maconha)
- 26 porções de haxixe
- Balanças de precisão, anotações e simulacro de arma de fogo
- 1 TV de 55 polegadas e um air fryer adquiridos por fraude em cartões
- Máquina de cartão, comprovantes de transações e cartões em nome de terceiros
- Diversos celulares
Além das prisões por mandados, foram elaborados quatro flagrantes por tráfico e porte ilegal de arma de fogo, totalizando sete indivíduos detidos.
De acordo com a Polícia Civil, todos os suspeitos permanecem presos à disposição da Justiça e as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos.