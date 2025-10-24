Qual a previsão do tempo para Campos no fim de semana? Confira

A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVale) deve ter um fim de semana ensolarado e sem previsão de chuva, conforme dados do Climatempo. As temperaturas sobem gradualmente em todas as cidades, especialmente no domingo (26), quando a máxima pode chegar a 32°C em Taubaté e Guaratinguetá. O tempo firme deve predominar, com aumento de nuvens à tarde e céu parcialmente encoberto à noite, mas sem registro de precipitações.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em São José dos Campos, o sábado (25) será de sol com aumento de nuvens à tarde, e os termômetros variam entre 13°C e 28°C. No domingo (26), o cenário se repete, com nevoeiro ao amanhecer e máxima de 31°C, sem chance de chuva.