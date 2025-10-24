Qual a previsão do tempo para São José no fim de semana? Confira

A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVale) deve ter um fim de semana ensolarado e sem previsão de chuva, conforme dados do Climatempo. As temperaturas sobem gradualmente em todas as cidades, especialmente no domingo (26), quando a máxima pode chegar a 32°C em Taubaté e Guaratinguetá. O tempo firme deve predominar, com aumento de nuvens à tarde e céu parcialmente encoberto à noite, mas sem registro de precipitações.
Em São José dos Campos, o sábado (25) será de sol com aumento de nuvens à tarde, e os termômetros variam entre 13°C e 28°C. No domingo (26), o cenário se repete, com nevoeiro ao amanhecer e máxima de 31°C, sem chance de chuva.
Já em Taubaté, o fim de semana também promete tempo firme e temperaturas elevadas. No sábado, a mínima será de 14°C e a máxima de 29°C, com sol predominante. No domingo, o calor aumenta, chegando a 32°C, e o céu terá muitas nuvens ao longo do dia, mas o tempo segue estável.
Em Guaratinguetá, as temperaturas variam entre 14°C e 29°C no sábado e 16°C e 32°C no domingo. O fim de semana será marcado por sol e aumento de nebulosidade à tarde, sem expectativa de chuva.
No Litoral Norte, Caraguatatuba terá um sábado de sol com muitas nuvens, com mínima de 16°C e máxima de 24°C. No domingo, o calor aumenta, com termômetros chegando a 30°C, e o tempo segue firme, apenas com maior presença de nuvens no fim do dia.
Já em Campos do Jordão, o clima típico da serra mantém as temperaturas mais amenas. No sábado, a mínima será de 9°C e a máxima de 23°C, com sol e poucas nuvens. No domingo, os termômetros sobem um pouco, variando de 13°C a 25°C, com muitas nuvens no período da tarde e à noite, mas sem previsão de chuva.
Assim, o fim de semana promete condições ideais para atividades ao ar livre em toda a RMVale, com tempo firme, sol predominante e calor crescente — uma boa notícia para quem pretende aproveitar os dias de descanso.