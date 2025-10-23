Museu Vivo em SJC celebra a fé popular e culinária caipira

O Museu do Folclore Angela Savastano, em São José dos Campos, recebe mais uma edição do evento Museu Vivo, neste domingo (26), a partir das 14h. A programação é gratuita e destaca a tradição da cultura popular por meio do Dia de São Benedito, celebrado oficialmente em 5 de outubro.

O grupo Moçambique Esperança é a principal atração do evento. Vindo de Monteiro Lobato e liderado pelo Mestre Manoel dos Santos Almeida (73 anos), o grupo já tem mais de 20 anos de existência e atua em festividades religiosas da região como Lagoinha, Aparecida e São Francisco Xavier.

