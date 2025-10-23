23 de outubro de 2025
DIA DE SÃO BENEDITO

Museu Vivo em SJC celebra a fé popular e culinária caipira

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Grupo Moçambique Esperança é tradição em festas religiosas da região
Grupo Moçambique Esperança é tradição em festas religiosas da região

O Museu do Folclore Angela Savastano, em São José dos Campos, recebe mais uma edição do evento Museu Vivo, neste domingo (26), a partir das 14h. A programação é gratuita e destaca a tradição da cultura popular por meio do Dia de São Benedito, celebrado oficialmente em 5 de outubro.

O grupo Moçambique Esperança é a principal atração do evento. Vindo de Monteiro Lobato e liderado pelo Mestre Manoel dos Santos Almeida (73 anos), o grupo já tem mais de 20 anos de existência e atua em festividades religiosas da região como Lagoinha, Aparecida e São Francisco Xavier.

O encontro também contará com a participação da mineira Ana Rosa dos Santos (78 anos). Moradora de São José dos Campos há quase 20 anos, ela compartilhará com o público sua receita de bolo de fubá, além de doces tradicionais como os de laranja e mamão, mantendo viva a tradição caipira.

A vivência cultural será realizada na área externa do museu, no Parque da Cidade, em Santana, e é aberta ao público.

O Museu do Folclore Angela Savastano fica na avenida Olivo Gomes, nº 100, dentro do Parque da Cidade, em Santana.

