MPF arquiva denúncia de Erika Hilton contra 3 vereadores de SJC

Homofobia

O Ministério Público Federal arquivou a denúncia de homofobia que havia sido feita pela deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) contra três vereadores do PL de São José dos Campos - Anderson Senna, Lino Bispo e Thomaz Henrique.

Denúncia

Segundo a denúncia, assinada pela deputada e por um morador de São José, os vereadores tiveram conduta homofóbica durante pronunciamentos feitos em uma sessão realizada pela Câmara no início de agosto desse ano.