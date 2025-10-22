'Acabo de retirar a medida protetiva' contra Anderson, diz Sheila

A ex-primeira-dama Sheila Thomaz anunciou que pediu à Justiça a revogação da medida protetiva contra o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD). O anúncio foi feito por ela nas redes sociais.

"Aos meus filhos Mônica, João Henrique e Maria Eduarda: acabo de retirar a medida protetiva. Está feito", postou a ex-primeira-dama.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp