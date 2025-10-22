'Acabo de retirar a medida protetiva' contra Anderson, diz Sheila

A ex-primeira-dama Sheila Thomaz anunciou que pediu à Justiça a revogação da medida protetiva contra o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD). O anúncio foi feito por ela nas redes sociais.
"Aos meus filhos Mônica, João Henrique e Maria Eduarda: acabo de retirar a medida protetiva. Está feito", postou a ex-primeira-dama.
A OVALE, Sheila afirmou que tomou a decisão em nome dos filhos. "Eu retirei a medida protetiva por causa dos meus filhos. Uma fala contraditória que ele [Anderson] deu hoje pela manhã na Jovem Pan, dizendo que o processo estava arquivado por falta de provas, não é verdade, senão nem eu mesma conseguiria fazer tal pedido hoje. Nenhuma mulher acorda e pensa 'hoje farei uma medida protetiva só para me divertir'. Eu tenho responsabilidade. Mas muitas mulheres passam por esse processo e sabem exatamente o que estou fazendo", afirmou.
A medida protetiva havia sido concedida pela Justiça em 7 de outubro, em decisão do juiz Ayrton Vidolin Marques Júnior, da Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São José, uma semana antes do casal anunciar o divórcio.
A ex-primeira-dama afirmava ter sido vítima de violência doméstica e familiar. Em nota, Anderson destacou: "NÃO cometi nenhuma agressão e jamais faria isso com a minha família". Ele dizia ter "convicção de que a verdade será esclarecida e confio plenamente na Justiça".
A medida protetiva determinava que Anderson se mantivesse afastado da residência onde morava com a família e que ficasse impedido de se aproximar de Sheila a menos de 200 metros. A decisão também proibia o prefeito de manter contato com Sheila, seja por telefone, mensagem ou e-mail.
"Agradeço a compreensão e o respeito à privacidade da minha família", pontou. "Como Prefeito, sigo trabalhando normalmente, com foco nas entregas para a cidade. Obrigado", disse o prefeito.
