Oktoberfest em SJC apresenta gastronomia e cultura alemã

Começou nesta última quinta-feira (23) e vai até domingo (26), a Oktoberfest 2025, tradicional celebração da cultura germânica. Em São José dos Campos, a festa será realizada no estacionamento do Shopping Jardim Oriente, oferecendo mais de 100 rótulos de cervejas, gastronomia alemã e programação cultural. A entrada é gratuita.

O festival contará com a participação de cervejarias artesanais, além de rótulos nacionais e importados à disposição.

