Oktoberfest em SJC apresenta gastronomia e cultura alemã

Começou nesta última quinta-feira (23) e vai até domingo (26), a Oktoberfest 2025, tradicional celebração da cultura germânica. Em São José dos Campos, a festa será realizada no estacionamento do Shopping Jardim Oriente, oferecendo mais de 100 rótulos de cervejas, gastronomia alemã e programação cultural. A entrada é gratuita.
O festival contará com a participação de cervejarias artesanais, além de rótulos nacionais e importados à disposição.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Na gastronomia, em destaque os pratos típicos alemães como eisben (joelho de porco), chucrute, frango na cerveja, salsicha, leberkäse, brezel e wurstsalat, além dos doces como strudel e pretzel .
A programação musical receberá shows de artistas regionais com repertório pop rock, além de música e dança tradicional alemã. Confira:
- Quinta (23): 19h30 – Over Time
- Sexta (24): 20h00 – Banda Confisco – Tributo Charlie
- Sábado (25): 16h – Carmem San Diego / 20h – Black Dog Classic Rock
- Domingo (26): 13h – Madness / 19h – The Fingers
O shopping fica na rua Andorra, nº 500, no Jardim América. A festa na quinta e sexta-feira começa às 17h e encerra às 22h. Já no sábado e domingo, o horário é das 12h às 22h.