22 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE NA RODOVIA

Vídeo mostra acidente entre carreta, carro e caminhão no Vale

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Caminhão tombou na Via Dutra
Caminhão tombou na Via Dutra

Vídeo mostra o acidente envolvendo uma carreta, um carro e um caminhão-tanque que deixou uma pessoa ferida e interdita a rodovia Presidente Dutra no Vale do Paraíba, na manhã desta quarta-feira (22).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente ocorreu na altura do km 101,9 da Dutra, em Pindamonhangaba, por volta das 10h30, na pista sentido São Paulo.

Houve uma colisão entre caminhão e um veículo de passeio, seguido de tombamento. Uma vítima foi socorrida em estado leve.

Um caminhão-tanque de combustível também envolveu-se no acidente e começou a pegar fogo. A pista segue interditada para atendimento da ocorrência.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários