Vídeo mostra acidente entre carreta, carro e caminhão no Vale

Vídeo mostra o acidente envolvendo uma carreta, um carro e um caminhão-tanque que deixou uma pessoa ferida e interdita a rodovia Presidente Dutra no Vale do Paraíba, na manhã desta quarta-feira (22).
De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente ocorreu na altura do km 101,9 da Dutra, em Pindamonhangaba, por volta das 10h30, na pista sentido São Paulo.
Houve uma colisão entre caminhão e um veículo de passeio, seguido de tombamento. Uma vítima foi socorrida em estado leve.
Um caminhão-tanque de combustível também envolveu-se no acidente e começou a pegar fogo. A pista segue interditada para atendimento da ocorrência.