Vídeo mostra acidente entre carreta, carro e caminhão no Vale

Vídeo mostra o acidente envolvendo uma carreta, um carro e um caminhão-tanque que deixou uma pessoa ferida e interdita a rodovia Presidente Dutra no Vale do Paraíba, na manhã desta quarta-feira (22).

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente ocorreu na altura do km 101,9 da Dutra, em Pindamonhangaba, por volta das 10h30, na pista sentido São Paulo.