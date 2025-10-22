22 de outubro de 2025
TRÁFICO DE DROGAS

PM apreende mais de 3,2 kg de drogas em residência da região

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões em residência de Guaratinguetá
Apreensões em residência de Guaratinguetá

Dois homens foram presos pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e mais de 3,2 kg de drogas foram apreendidos em Guaratinguetá. A ocorrência foi registrada na terça-feira (21), durante patrulhamento de policiais militares da Rocam (Ronda com Apoio de Motocicletas) do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Nova Guará.

A equipe avistou dois suspeitos em frente a uma residência, um deles com uma mochila. Ao perceberem a presença dos policiais, eles tentaram entrar no imóvel, mas foram abordados. Na mochila, foram localizadas drogas e munições.

Em vistoria ao interior da residência, autorizada pelo morador, foram encontradas uma espingarda calibre 20 e outros materiais ilícitos.

A apreensão totalizou em:

  • cinco tijolos de maconha;
  • uma porção de crack;
  • uma porção de cocaína;
  • uma porção de maconha;
  • uma espingarda calibre 20;
  • 32 munições de calibre .357;
  • seis munições de calibre 20;
  • quatro munições de calibre .38;
  • uma munição de calibre 12;
  • um aparelho celular;
  • duas toucas ninja;
  • 3,280 kg de drogas.

Os suspeitos foram conduzidos à delegacia de polícia de Guaratinguetá, onde permaneceram presos.

