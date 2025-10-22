PM apreende mais de 3,2 kg de drogas em residência da região

Dois homens foram presos pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e mais de 3,2 kg de drogas foram apreendidos em Guaratinguetá. A ocorrência foi registrada na terça-feira (21), durante patrulhamento de policiais militares da Rocam (Ronda com Apoio de Motocicletas) do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Nova Guará.

A equipe avistou dois suspeitos em frente a uma residência, um deles com uma mochila. Ao perceberem a presença dos policiais, eles tentaram entrar no imóvel, mas foram abordados. Na mochila, foram localizadas drogas e munições.