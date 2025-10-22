PM apreende mais de 3,2 kg de drogas em residência da região

Dois homens foram presos pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e mais de 3,2 kg de drogas foram apreendidos em Guaratinguetá. A ocorrência foi registrada na terça-feira (21), durante patrulhamento de policiais militares da Rocam (Ronda com Apoio de Motocicletas) do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Nova Guará.
A equipe avistou dois suspeitos em frente a uma residência, um deles com uma mochila. Ao perceberem a presença dos policiais, eles tentaram entrar no imóvel, mas foram abordados. Na mochila, foram localizadas drogas e munições.
Em vistoria ao interior da residência, autorizada pelo morador, foram encontradas uma espingarda calibre 20 e outros materiais ilícitos.
A apreensão totalizou em:
- cinco tijolos de maconha;
- uma porção de crack;
- uma porção de cocaína;
- uma porção de maconha;
- uma espingarda calibre 20;
- 32 munições de calibre .357;
- seis munições de calibre 20;
- quatro munições de calibre .38;
- uma munição de calibre 12;
- um aparelho celular;
- duas toucas ninja;
- 3,280 kg de drogas.
Os suspeitos foram conduzidos à delegacia de polícia de Guaratinguetá, onde permaneceram presos.