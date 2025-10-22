Hospital Municipal de São José passa por reformas

O Hospital Municipal de São José dos Campos tem recebido mudanças estruturais desde agosto de 2025, com reformas em diversos setores. A expectativa é que todas as obras sejam concluídas em dezembro.
No Centro Cirúrgico, duas salas foram revitalizadas. Já na maternidade, foram trocadas as portas, reformados os banheiros e pintados os leitos. As Clínicas 1 e 2 também estão em processo de revitalização e recebendo reparos. Além dessas melhorias, o Pronto-Socorro Adulto ganhou dois novos quartos de isolamento, ambos equipados com banheiros individuais e antecâmara, o que garante maior segurança para pacientes em observação.
Na segunda-feira (20), foram iniciadas intervenções na área de recepção do ambulatório. Os guarda-volumes estão sendo ampliados e a recepção será reorganizada com o objetivo de otimizar o fluxo de atendimento. O projeto da obra prevê a criação de uma recepção exclusiva para visitantes e outra para internação, visando agilizar tanto as visitas quanto as entradas dos pacientes.
Também será construída uma nova sala para a SAU (Ouvidoria), além de uma sala de teleconferência, que permitirá a comunicação direta com médicos no centro cirúrgico.
As iniciativas têm como propósito proporcionar uma estrutura mais moderna, confortável e segura para pacientes e equipes de profissionais, reforçando o atendimento humanizado à população.
Essas ações são o resultado da parceria entre a Prefeitura de São José dos Campos e a SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina), gestora da unidade.