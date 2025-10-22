Hospital Municipal de São José passa por reformas

O Hospital Municipal de São José dos Campos tem recebido mudanças estruturais desde agosto de 2025, com reformas em diversos setores. A expectativa é que todas as obras sejam concluídas em dezembro.

No Centro Cirúrgico, duas salas foram revitalizadas. Já na maternidade, foram trocadas as portas, reformados os banheiros e pintados os leitos. As Clínicas 1 e 2 também estão em processo de revitalização e recebendo reparos. Além dessas melhorias, o Pronto-Socorro Adulto ganhou dois novos quartos de isolamento, ambos equipados com banheiros individuais e antecâmara, o que garante maior segurança para pacientes em observação.

