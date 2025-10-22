Polícia apreende centenas de cigarros eletrônicos e refis em SJC

A Polícia Civil apreendeu centenas de cigarros eletrônicos e 202 refis em tabacaria de São José dos Campos. O dono é preso. Os investigadores e policiais do 1º Distrito Policial fizeram o flagrante em um depósito na região central, no bairro Vila Ema, na manhã de segunda-feira (20).
No local, os agentes apreenderam 392 dispositivos de vape, 202 frascos de e-liquid e 126 acessórios variados. O responsável pelo estabelecimento, de 39 anos, foi conduzido ao 1º DP e autuado por contrabando e por crime contra a saúde pública.
A diligência ocorreu após denúncia sobre a comercialização de cigarros eletrônicos no endereço. A loja estava aberta quando os policiais chegaram. Questionado, o proprietário admitiu a existência de mercadoria e levou a equipe até um cômodo trancado, onde o material estava estocado.
Toda a carga foi apreendida e o comerciante levado à delegacia. Um advogado se apresentou para a defesa do investigado. O boletim foi registrado como flagrante.
De acordo com o boletim, além do contrabando, o caso foi tipificado por envolver outras substâncias nocivas à saúde pública. O homem foi encaminhado à cadeia pública de Caçapava e o material ficará à disposição da Justiça e será periciado. O inquérito apurará origem da mercadoria, eventual rede de fornecimento e responsabilidades penais e administrativas.