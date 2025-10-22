22 de outubro de 2025
Força Tática prende procurado pela Justiça na região

Por Da redação | Caraguatatuba
Homem com mandado de prisão em aberto foi localizado e preso no bairro Travessão
Um homem procurado pela Justiça foi preso no bairro Travessão, em Caraguatatuba, na noite de segunda-feira (20).

Policiais militares da Força Tática do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) cumpriram mandado de prisão na Rua Antonio Marcelo. Ao chegar no local, uma mulher no quintal informou que o suspeito se encontrava dentro da residência. Ele se apresentou à equipe, foi identificado e tomou ciência do mandado emitido em seu desfavor.

Diante dos fatos, foi-lhe dada voz de prisão, sendo-lhe lidos os seus direitos constitucionais. O homem foi conduzido ao Distrito Policial Central de Caraguatatuba, sem a necessidade de algemas, permanecendo à disposição da Justiça.

