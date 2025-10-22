Força Tática prende procurado pela Justiça na região

Um homem procurado pela Justiça foi preso no bairro Travessão, em Caraguatatuba, na noite de segunda-feira (20).

Policiais militares da Força Tática do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) cumpriram mandado de prisão na Rua Antonio Marcelo. Ao chegar no local, uma mulher no quintal informou que o suspeito se encontrava dentro da residência. Ele se apresentou à equipe, foi identificado e tomou ciência do mandado emitido em seu desfavor.

