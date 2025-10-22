24 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Procurado por tráfico com pena de 9 anos é preso em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Procurado por tráfico foi localizado e preso em Caraguatatuba
Um homem procurado por tráfico e associação ao tráfico de drogas foi preso em Caraguatatuba na noite de segunda-feira (20).

Policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) se dirigiram ao bairro Tinga, rumo ao endereço na Rua Ronival de Andrade Camargo, e foram atendidos pela esposa do suspeito, que informou que ele se encontrava no interior da residência. Ele se apresentou aos policiais.

Em consulta ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), foi constatado mandado de prisão em aberto com pena de 9 anos e 6 meses em regime fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Distrito Policial Central de Caraguatatuba, sem a necessidade do uso de algemas, permanecendo à disposição da Justiça.

