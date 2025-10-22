Procurado por tráfico com pena de 9 anos é preso em Caraguá

Um homem procurado por tráfico e associação ao tráfico de drogas foi preso em Caraguatatuba na noite de segunda-feira (20).

Policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) se dirigiram ao bairro Tinga, rumo ao endereço na Rua Ronival de Andrade Camargo, e foram atendidos pela esposa do suspeito, que informou que ele se encontrava no interior da residência. Ele se apresentou aos policiais.

