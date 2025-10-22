Procurado por tráfico é preso em casa, em Caraguatatuba

Um homem procurado pela Justiça foi preso em Caraguatatuba por associação ao tráfico de drogas. A prisão aconteceu na noite de segunda-feira (20), durante patrulhamento da equipe da Força Tática do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Perequê.

Os policiais se dirigiram ao endereço onde o suspeito supostamente residia e foram atendidos pela esposa dele, que permitiu a entrada. Ele se encontrava no interior da casa. Em consulta aos dados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), foi constatado mandado de prisão em aberto, com pena de 3 anos e 6 meses em regime fechado, pela associação ao tráfico.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp