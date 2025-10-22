Procurado por homicídio é localizado e preso em São Sebastião

Um homem procurado pela Justiça por homicídio foi preso na noite de segunda-feira (20) em São Sebastião pela equipe da Força Tática do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
A prisão ocorreu após diligências. Inicialmente, durante patrulhamento pelo bairro Morro do Esquimo, a equipe foi ao endereço cadastrado do suspeito, identificado como J.S.S., mas no local, âmbito do Projeto V.I.D.A., no distrito de Maresias, ele não foi localizado.
De acordo com familiares, ele havia se mudado para Juquehy, residindo na rua Maurício Benedito Faustino.
Após consulta via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), constatou-se um mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de homicídio.
No novo endereço em Juquehy, o procurado foi encontrado e recebeu voz de prisão. A ação policial não exigiu o uso de algemas.
Ele foi conduzido ao Distrito Policial Central de Boiçucanga, onde permanece detido à disposição da Justiça.