URGENTE: Homem é morto a tiros em adega no Vale

Um homem identificado como Cristiano Vitorino foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (20) em Cachoeira Paulista. O crime ocorreu em frente a uma adega localizada próximo ao viaduto que liga o Centro ao bairro Vila Carmem, conforme informações divulgadas pelo portal A Gazeta.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas e compareceram ao local. A área foi isolada para o trabalho das equipes da Perícia Técnica, que realizaram a coleta de vestígios e demais procedimentos periciais.