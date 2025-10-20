URGENTE: Homem é morto a tiros em adega no Vale

Um homem identificado como Cristiano Vitorino foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (20) em Cachoeira Paulista. O crime ocorreu em frente a uma adega localizada próximo ao viaduto que liga o Centro ao bairro Vila Carmem, conforme informações divulgadas pelo portal A Gazeta.
Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas e compareceram ao local. A área foi isolada para o trabalho das equipes da Perícia Técnica, que realizaram a coleta de vestígios e demais procedimentos periciais.
De acordo com as autoridades, a motivação e a autoria do homicídio ainda são desconhecidas. O caso foi registrado como homicídio e está sendo investigado pela Polícia Civil de Cachoeira Paulista, que busca imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas para ajudar a esclarecer o crime.