SJC: Câmara debaterá PPA, LOA e revisão da LDO em novembro

Audiência

A Câmara de São José dos Campos irá promover no dia 5 de novembro, a partir das 18h, uma audiência pública para debater três projetos do prefeito Anderson Farias (PSD).

Projetos

Serão debatidos os projetos do PPA (Plano Plurianual) 2026-2029, da LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2026 e o texto que faz a revisão da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2026.