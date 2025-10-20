20 de outubro de 2025
SJC: Câmara debaterá PPA, LOA e revisão da LDO em novembro

Por Sessão Extra | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Cleverson Nunes/CMSJC
Audiência pública será realizada no dia 5 do mês que vem
Audiência
A Câmara de São José dos Campos irá promover no dia 5 de novembro, a partir das 18h, uma audiência pública para debater três projetos do prefeito Anderson Farias (PSD).

Projetos
Serão debatidos os projetos do PPA (Plano Plurianual) 2026-2029, da LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2026 e o texto que faz a revisão da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2026.

Participação
Os cidadãos que desejarem se manifestar deverão se inscrever pessoalmente nos primeiros 30 minutos da audiência. Também será possível enviar contribuições até o dia 7 de novembro, seja pela internet (por meio de formulário no site da Câmara) ou fisicamente por escrito (na Divisão de Expediente da Câmara).

