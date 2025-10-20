Em crise, Sindicato dos Servidores de Taubaté terá eleição

Eleição

O Sindicato dos Servidores Municipais de Taubaté realizará no dia 18 de novembro a eleição da nova diretoria da entidade. As chapas devem ser registradas até a próxima sexta-feira (24).

Presidência

O edital de convocação da eleição ressalta que o sindicato está "sem sede própria, devido às dificuldades financeiras que vem passando". A coluna apurou que o grupo da atual presidente, Mara Marques, não deve disputar o pleito.