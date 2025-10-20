'52% dos homicídios ocorrem perto de adegas', diz comando da PM

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o coronel Luiz Fernando Alves, comandante do CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior), levantamento da PM mostra que 52% dos homicídios ocorridos na região aconteceram nas proximidades de uma adega.

As adegas tornaram-se um dos alvos das forças de segurança pública do Vale do Paraíba para a redução da criminalidade, especialmente em ações da Polícia Militar.

“Dentro de um estabelecimento que geralmente está funcionando de forma irregular, com horários irregulares, com atuação e atração criminosa muito grande, com lavagem de dinheiro, com faccionados de partidos criminosos, que usam aquele local ou para tráfico de drogas, homicídios e outros delitos”, disse o militar durante entrevista no OVALE Cast, podcast de OVALE.

“Pasmem, 10% dos homicídios ocorridos na nossa região acontecem dentro de uma adega, 25% dos crimes acontecem em até 100 metros de uma adega e 52% em até 1 km. Tem gente que vai falar assim: ‘Ah, mas 1 km é longe’. Mas a vítima ou o autor do homicídio estavam naquela localidade. Então, nós mostramos com isso uma atração criminosa muito grande desta localidade com tudo que vinha acontecendo na nossa região”, afirmou.

Segundo Alves, desde 8 de novembro do ano passado, a Polícia Militar abordou 112 mil pessoas dentro de adegas. Foram presas em flagrante 2.144 pessoas, além de 1.212 procurados dentro desses locais. Foram vistoriados 5.628 estabelecimentos. A PM apreendeu cerca de duas toneladas de drogas e 424 armas de fogo dentro de adegas.