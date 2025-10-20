Projeto visa impedir acúmulo de pastas por secretários em Taubaté

Acúmulo

Foi protocolado nessa segunda-feira (20), na Câmara de Taubaté, um projeto que visa impedir que um mesmo servidor responda simultaneamente por duas secretarias municipais.

Projeto

No projeto, o vereador Douglas Carbonne (Solidariedade) alegou que a medida "visa assegurar a eficiência e a boa gestão da administração pública, prevenindo a sobreposição de responsabilidades e o comprometimento da qualidade dos serviços prestados à população".