Saiba como concorrer ao salário de R$ 8.000 no Busca Busca em SJC

O Busca Busca, centro de compras populares que vem expandindo suas operações em São José dos Campos, abriu novas vagas de emprego com salários que chegam a R$ 8.000. O anúncio foi feito em vídeo nas redes sociais pelo empresário chinês Alex Ye, proprietário da rede, que também tem unidades em São Paulo.

As oportunidades contemplam diversos cargos, com destaque para o de gerente de loja, que pode receber até R$ 8.000 por mês, considerando salário e benefícios.