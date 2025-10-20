Saiba como concorrer ao salário de R$ 8.000 no Busca Busca em SJC

O Busca Busca, centro de compras populares que vem expandindo suas operações em São José dos Campos, abriu novas vagas de emprego com salários que chegam a R$ 8.000. O anúncio foi feito em vídeo nas redes sociais pelo empresário chinês Alex Ye, proprietário da rede, que também tem unidades em São Paulo.
As oportunidades contemplam diversos cargos, com destaque para o de gerente de loja, que pode receber até R$ 8.000 por mês, considerando salário e benefícios.
Além disso, o Busca Busca também está contratando operadores de caixa, repositores de produtos, motoristas e profissionais administrativos, com rendimentos de até R$ 4.000 — incluindo almoço e cesta básica.
Interessados devem enviar mensagem diretamente ao setor de RH da empresa, pelo WhatsApp: (11) 94855-8355.
Expansão e oportunidades
A loja, que se consolidou como uma das principais opções de compras populares na região central de São José dos Campos, está em processo de expansão, o que deve gerar ainda mais postos de trabalho nos próximos meses.
“Busca Busca precisa bastante de coordenadora, gerente para deixar as lojas bem organizadas e trazer melhor experiência para a galera fazer compras”, explicou o empresário Alex Ye no vídeo publicado em suas redes.
Ele reforçou que o objetivo é formar uma equipe sólida e comprometida:
“Salário mais benefício chega a R$ 8.000 por mês. E também precisa bastante repositor, operador de caixa. Alguém tá interessado? Para fazer equipe com a gente, entre em contato”, completou.
Como se candidatar
Para participar do processo seletivo, o interessado deve enviar uma mensagem com nome, área de interesse e experiência profissional diretamente ao número de WhatsApp informado.
A empresa não divulgou o número de vagas disponíveis nem em quais unidades as contratações serão realizadas, mas confirmou que as seleções serão feitas de forma contínua.