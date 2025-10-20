20 de outubro de 2025
DESPEDIDA

Adeus, Graziella Sousa: moradora do Vale morre aos 33 anos

Por Da redação | Santa Branca
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Graziella Mata de Sousa tinha 33 anos
Graziella Mata de Sousa tinha 33 anos

Morreu aos 33 anos, nesse domingo (19), a moradora do Vale do Paraíba Graziella Mata de Sousa. A causa da morte foi divulgada.

O corpo de Graziella está sendo velado em Santa Branca, a partir de 11h desta segunda-feira (20). O enterro será no Cemitério Municipal da cidade, às 16h30.

Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte de Graziella.

“Minha prima como dói. Saber que você não está mais aqui com a gente. Sabe que te amo muito, sempre vou te amar, minha linda”, disse Tatiane Ailva.

“Que tristeza, tão jovem! Deus conforte a todos familiares e amigos”, afirmou Vera Lúcia Alberige. “Senhor Jesus receba de braços abertos na sua morada”, escreveu Ilda Arruda.

