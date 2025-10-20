Adeus, Graziella Sousa: moradora do Vale morre aos 33 anos

Morreu aos 33 anos, nesse domingo (19), a moradora do Vale do Paraíba Graziella Mata de Sousa. A causa da morte foi divulgada.

O corpo de Graziella está sendo velado em Santa Branca, a partir de 11h desta segunda-feira (20). O enterro será no Cemitério Municipal da cidade, às 16h30.