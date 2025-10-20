Aos 20 anos, Grupo Teatro do Imprevisto de SJC lança documentário

O Grupo Teatro do Imprevisto, de São José dos Campos, lança nesta terça-feira (21), o documentário “Teatro do Imprevisto: 20 anos de paixão e resistência”. Com direção geral de Cibele Tomaz, a obra audiovisual celebra a trajetória do coletivo joseense ao longo de duas décadas e seu fortalecimento na cena cultural paulista, consolidando-se como um dos expoentes do teatro de formas animadas.

Serão realizadas quatro exibições entre outubro e novembro, sendo a primeira marcada para as 14h, voltada a estudantes e educadores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São José dos Campos, no Jardim Diamante, zona leste de São José.