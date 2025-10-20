Aos 20 anos, Grupo Teatro do Imprevisto de SJC lança documentário

O Grupo Teatro do Imprevisto, de São José dos Campos, lança nesta terça-feira (21), o documentário “Teatro do Imprevisto: 20 anos de paixão e resistência”. Com direção geral de Cibele Tomaz, a obra audiovisual celebra a trajetória do coletivo joseense ao longo de duas décadas e seu fortalecimento na cena cultural paulista, consolidando-se como um dos expoentes do teatro de formas animadas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Serão realizadas quatro exibições entre outubro e novembro, sendo a primeira marcada para as 14h, voltada a estudantes e educadores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São José dos Campos, no Jardim Diamante, zona leste de São José.
O documentário remonta à história do grupo, cuja paixão pelas artes cênicas teve início em 2004, a partir de uma oficina de montagem teatral oferecida pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Ao longo de sua trajetória, o Teatro do Imprevisto passou por reformulações até alcançar sua profissionalização, o que permitiu a criação de um plano de negócios voltado à formação de público, à captação de recursos e ao aprimoramento técnico de seus integrantes e colaboradores.
A produção reúne entrevistas e imagens de arquivo pessoal, destacando os desafios enfrentados por muitos grupos artísticos sediados no interior, diante da escassez de políticas públicas e investimentos no setor cultural.
“Hoje somos um coletivo que produz espetáculos e promove projetos que aquecem o setor cultural local. Nesses 20 anos, o grupo tem mantido o foco na formação de público e no fortalecimento da economia criativa regional, contratando profissionais que colaboram na produção dos nossos espetáculos e projetos”, disse o ator e produtor Ricardo Salem, presente desde a formação original do GTI. Ele assina a produção executiva do documentário ao lado de Cibele Tomaz.
Com roteiro de Luiz Brasileiro e direção de fotografia de Melissa Rahal, o documentário acompanha a trajetória do grupo, revelando os pontos de virada no elenco, o trabalho contínuo de formação dos atores, a estrutura de grupo-empresa e as colaborações com diretores convidados que abriram caminhos para novas linguagens artísticas. A narrativa evidencia o amadurecimento da identidade do GTI — enraizada no teatro popular e nas formas animadas, mas também em diálogo com o audiovisual, o teatro como movimento de formação social, engajado na defesa das políticas públicas para a cultura.
A obra apresenta bastidores de importantes produções do grupo, como “Pequenos Mestres e Mestras”, “No Quintal do Mundaréu”, “São José Cidade Fantástica e Transmídia”, entre outras, além do festival “Anima Rede”, o primeiro evento exclusivo de teatro de formas animadas realizado em São José dos Campos.
Participam do documentário as atrizes Izildinha Costa, Marcela Puppio, Vivian Rau e Cibele Tomaz, o ator Jefferson Mioni, as diretoras convidadas Flávia D’Ávila e Caren Ruaro, e a produtora Carla Rocha, além do próprio Ricardo Salem.
Exibições e oficinas.
Além da estreia no Instituto Federal, nesta terça-feira, às 14h, estão programadas exibições no Centro de Artes Cênicas Walmor Chagas, no dia 8/11, às 18h, no Jardim da Granja; no Espaço AVS Bom Humor, no Monte Castelo, no dia 15/11, a partir das 18h; e no Cine Teatro Benedito Alves, no dia 20/11, às 20h, no centro da cidade.
Em seguida, o documentário ficará disponível em uma temporada online no YouTube. A produção conta com versões acessíveis em Libras (Língua Brasileira de Sinais) e audiodescrição.
Como parte da programação, o GTI também realizará quatro oficinas gratuitas sobre empreendedorismo cultural e estratégias de comunicação online e offline voltadas para projetos, grupos e artistas independentes: dia 21/10, a partir das 15h, no Instituto Federal; dia 8/11, às 16h, no CAC Walmor Chagas; dia 15/11, às 15h, no AVS Bom Humor; e às 18h, no Cine Teatro Benedito Alves da Silva.
O GTI também é presença confirmada na 39ª edição do Festivale, que começa no próximo dia 23 em São José dos Campos, com os espetáculos: “Solteira sim, sozinha nunca”, nos dias 25/10, às 11h, na Praça do Sapo e 1/11, às 15h, na arena do Parque da Cidade; e “Teatro de Brinquedos e Histórias de Papel”, no dia 31/10, às 14h, em quiosque do Parque Santos Dumont. Todos com entrada franca.