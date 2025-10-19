Bombeiros salvam vida de bebê engasgado pela 2ª vez no Vale

Pela segunda vez em quatro dias, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Taubaté salvou o mesmo bebê que chegou engasgado ao posto do bairro Ana Emília. O novo atendimento ocorreu no começo da tarde deste domingo (19), quando os pais correram ao quartel com a criança nos braços, engasgada com leite materno.

O militar de serviço realizou as manobras de desengasgamento e liberou as vias aéreas com sucesso. Por se tratar de episódio recorrente, os responsáveis foram orientados a procurar novamente avaliação médica.