Homem de 29 anos morre baleado em briga dentro de adega do Vale

Homens brigaram em adega de Pindamonhangaba e um deles morreu baleado. O crime aconteceu na noite de sábado (18), em um estabelecimento do bairro Parque Residencial São Sebastião.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e os agentes, ao chegarem ao local, foram informados de que houve luta corporal entre dois homens, que estavam dentro da adega e tentavam pegar uma arma de fogo.