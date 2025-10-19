19 de outubro de 2025
VIOLÊNCIA

Homem de 29 anos morre baleado em briga dentro de adega do Vale

Por Jesse Nascimento | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Pindamonhangaba
Homens brigaram em adega de Pindamonhangaba e um deles morreu baleado. O crime aconteceu na noite de sábado (18), em um estabelecimento do bairro Parque Residencial São Sebastião.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e os agentes, ao chegarem ao local, foram informados de que houve luta corporal entre dois homens, que estavam dentro da adega e tentavam pegar uma arma de fogo.

Durante a confusão, um deles conseguiu acessar o armamento e atirou contra o outro, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A vítima fatal é um homem de 29 anos.

Ainda durante a ocorrência, o autor foi levado para o hospital e lá foi preso em flagrante a arma do crime apreendida.

O Instituto de Criminalística foi acionado e o caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Pindamonhangaba.

