Árvore cai sobre residência no Litoral Norte e mobiliza bombeiros

Na manhã deste domingo (19), às 9h50 , a equipe de bombeiros de Ilhabela foi acionada para uma ocorrência de queda de árvore sobre residência na rua João de Oliveira Pereira, Bexiga, em Ilhabela.
A retirada da árvore foi feita com o apoio da Defesa Civil municipal.
No local, as guarnições observaram alguns pontos de risco na estrutura da árvore que motivaram a estratégia utilizada pelas equipes. O corte durou cerca de 1h35min, foi realizado sem complicações e não deixou vítimas no local.
Após o corte, os moradores foram orientados pelos bombeiros e Defesa Civil e o local foi deixado em segurança.
Segundo o Corpo de Bombeiros, foi exigido dos profissionais a "perspicácia, paciência e conhecimento pleno de técnicas de salvamento terrestre para efetuar o corte de forma rápida, precisa e segura".
Os militares demonstraram "a qualidade, disciplina e treinamento diferenciado do Corpo de Bombeiros de São Paulo", disse a corporação.