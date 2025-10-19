19 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
QUEDA DE ÁRVORE

Árvore cai sobre residência no Litoral Norte e mobiliza bombeiros

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/CB
Árvore cai sobre residência em Ilhabela
Árvore cai sobre residência em Ilhabela

Na manhã deste domingo (19), às 9h50 , a equipe de bombeiros de Ilhabela foi acionada para uma ocorrência de queda de árvore sobre residência na rua João de Oliveira Pereira, Bexiga, em Ilhabela.

A retirada da árvore foi feita com o apoio da Defesa Civil municipal.

No local, as guarnições observaram alguns pontos de risco na estrutura da árvore que motivaram a estratégia utilizada pelas equipes. O corte durou cerca de 1h35min, foi realizado sem complicações e não deixou vítimas no local.

Após o corte, os moradores foram orientados pelos bombeiros e Defesa Civil e o local foi deixado em segurança.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foi exigido dos profissionais a "perspicácia, paciência e conhecimento pleno de técnicas de salvamento terrestre para efetuar o corte de forma rápida, precisa e segura".

Os militares demonstraram "a qualidade, disciplina e treinamento diferenciado do Corpo de Bombeiros de São Paulo", disse a corporação.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários