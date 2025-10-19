Árvore cai sobre residência no Litoral Norte e mobiliza bombeiros

Na manhã deste domingo (19), às 9h50 , a equipe de bombeiros de Ilhabela foi acionada para uma ocorrência de queda de árvore sobre residência na rua João de Oliveira Pereira, Bexiga, em Ilhabela.

A retirada da árvore foi feita com o apoio da Defesa Civil municipal.

No local, as guarnições observaram alguns pontos de risco na estrutura da árvore que motivaram a estratégia utilizada pelas equipes. O corte durou cerca de 1h35min, foi realizado sem complicações e não deixou vítimas no local.