Inpe abre consulta por nome de supercomputador de R$ 200 milhões

Com sede em São José dos Campos, o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) abriu uma enquete para definir, até o dia 26 de outubro, o nome do novo supercomputador da previsão do tempo. As opções são baseadas nos povos originários, após o recebimento de mais de cem sugestões de servidores, colaboradores e alunos.

A enquete feita pelo Inpe e pelo MCTI (Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação) oferece quatro opções pré-selecionadas por servidores e pesquisadores. Jaci, Arani, Aracy e Arandu são os nomes colocados à disposição do público (veja o significado de cada um abaixo). O antigo supercomputador do Inpe se chamava Tupã, o “trovão”, divindade suprema dos tupis.