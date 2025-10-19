Busca Busca contrata com salário de até R$ 8.000; CONCORRA

Em expansão na cidade de São José dos Campos, a loja Busca Busca, centro de compras populares na região central da cidade, está contratando funcionários com salários de até R$ 8.000, segundo vídeo divulgado nas redes sociais pelo empresário chinês Alex Ye, proprietário do estabelecimento.

As vagas incluem funções de gerente de loja, cujo rendimento pode chegar a R$ 8.000 por mês entre salário e benefícios.