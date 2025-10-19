Viatura da GCM de São José e carro se envolvem em acidente

Viatura da GCM (Guarda Civil Municipal) de São José dos Campos e um carro se envolvem em acidente em cruzamento da região central da cidade. A ocorrência foi registrada na madrugada deste domingo (19), na região da avenida Dr. João Guilhermino, esquina com a rua Francisco Berling, e envolveu um GM/Agile e uma viatura JAC E-J7 da GCM. Não houve feridos.
Segundo o boletim de ocorrência, a viatura seguia pela via e foi atingida quando o Agile teria avançado o sinal vermelho, ocasionando choque entre a frente da viatura e a lateral esquerda do carro.
Na sequência, a GCM abordou o condutor do Agile, de 27 anos, que teria admitido informalmente ter ingerido bebida alcoólica. No local, um dos guardas mencionou odor etílico. O outro, não. O caso foi registrado como embriaguez ao volante e colisão.
O local foi preservado para trabalho do Instituto de Criminalística. A equipe pericial fotografou a cena. A GCM apresentou imagens do CSI que flagram o acidente no cruzamento.
O motorista exerceu o direito ao silêncio na delegacia. No exame clínico de alcoolemia, o médico legista não atestou embriaguez naquele momento. Também não houve lesões corporais.
O delegado não lavrou prisão em flagrante por entender ausente a justa causa (prova da materialidade) naquele instante — em especial porque o exame clínico deu negativo para embriaguez e o único indício era relato de odor etílico por um dos agentes, insuficiente para caracterizar alteração da capacidade psicomotora.
O boletim será encaminhado ao distrito da área do fato para continuidade da investigação, com análise de perícia, imagens e demais diligências.
A apuração deve confrontar a dinâmica registrada nas câmeras, os laudos periciais de local e eventuais novos exames que possam demonstrar (ou afastar) influência de álcool no momento da condução. O inquérito também pode ouvir novamente os envolvidos e testemunhas, além de quantificar danos materiais à viatura e ao veículo particular.
A Prefeitura de São José dos Campos se manifestou por nota e confirmou o acidente.
“A Prefeitura de São José dos Campos informa que, na madrugada deste domingo (19), um veículo que trafegava na contramão avançou o sinal vermelho e colidiu com uma viatura da Guarda Civil Municipal na avenida Dr. João Guilhermino, esquina com a rua Francisco Berling. A via foi devidamente sinalizada e já está liberada para o tráfego. Não houve vítimas”.