Viatura da GCM de São José e carro se envolvem em acidente

Viatura da GCM (Guarda Civil Municipal) de São José dos Campos e um carro se envolvem em acidente em cruzamento da região central da cidade. A ocorrência foi registrada na madrugada deste domingo (19), na região da avenida Dr. João Guilhermino, esquina com a rua Francisco Berling, e envolveu um GM/Agile e uma viatura JAC E-J7 da GCM. Não houve feridos.

Segundo o boletim de ocorrência, a viatura seguia pela via e foi atingida quando o Agile teria avançado o sinal vermelho, ocasionando choque entre a frente da viatura e a lateral esquerda do carro.