Laudo vai apontar se mãe morreu ao comer pizza envenenada em SJC

Exame necroscópico e análise toxicológica do IML (Instituto Médico Legal) vão apontar se uma mãe de 51 anos morreu após ingerir uma pizza supostamente envenenada, em São José dos Campos. O caso é investigado desde esse sábado (18) pela Polícia Civil.

A vítima e o filho foram atendidos no Hospital de Clínica Sul após passarem mal, com indícios de intoxicação. A mulher não resistiu e morreu. O filho continua internado, de acordo com boletim de ocorrência. O caso foi registrado como morte súbita sem causa definida e, por ora, não há autoria apontada.