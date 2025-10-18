Homem fica ferido após carro bater em muro na zona oeste de SJC

Um homem de 57 anos ficou ferido após o carro bater em muro na zona oeste de São José dos Campos, na tarde deste sábado (18).

De acordo com o Corpo d e Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 17h, na avenida Possidônio José de Freitas, em Urbanova. No local, um carro havia colidido em um muro.