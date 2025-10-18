18 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

Homem fica ferido após carro bater em muro na zona oeste de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros (imagem ilustrativa)
Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros (imagem ilustrativa)

Um homem de 57 anos ficou ferido após o carro bater em muro na zona oeste de São José dos Campos, na tarde deste sábado (18).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o Corpo d e Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 17h, na avenida Possidônio José de Freitas, em Urbanova. No local, um carro havia colidido em um muro.

Os bombeiros atenderam um homem que apresentava dor nos arcos costais, que foi socorrido pela Unidade de Resgate ao Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários