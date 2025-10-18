Homem fica ferido após carro bater em muro na zona oeste de SJC

Um homem de 57 anos ficou ferido após o carro bater em muro na zona oeste de São José dos Campos, na tarde deste sábado (18).
De acordo com o Corpo d e Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 17h, na avenida Possidônio José de Freitas, em Urbanova. No local, um carro havia colidido em um muro.
Os bombeiros atenderam um homem que apresentava dor nos arcos costais, que foi socorrido pela Unidade de Resgate ao Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial.