VÍDEO: Acidente mata motorista de caminhão e fere dois na região

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas após o tombamento de um caminhão de bebidas na rodovia Manoel Hyppolito do Rego (SP-55), no trecho da Serra de Boiçucanga, na Costa Sul de São Sebastião, no início da tarde deste sábado (18). Todas as vítimas eram ocupantes do caminhão. Nenhum outro veículo foi atingido no acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão ficou encarcerado nas ferragens e morreu no local do acidente. A morte foi atestada no local pela equipe médica do helicóptero Águia da Polícia Militar.