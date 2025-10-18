VÍDEO: Acidente mata motorista de caminhão e fere dois na região

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas após o tombamento de um caminhão de bebidas na rodovia Manoel Hyppolito do Rego (SP-55), no trecho da Serra de Boiçucanga, na Costa Sul de São Sebastião, no início da tarde deste sábado (18). Todas as vítimas eram ocupantes do caminhão. Nenhum outro veículo foi atingido no acidente.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão ficou encarcerado nas ferragens e morreu no local do acidente. A morte foi atestada no local pela equipe médica do helicóptero Águia da Polícia Militar.
As equipes de salvamento dos bombeiros utilizaram técnicas e equipamentos especializados para a extração da segunda vítima, que também estava retida no veículo. O homem apresentava um ferimento lacero contuso na face e foi encaminhado ao hospital por uma unidade avançada do Samu.
Uma terceira vítima foi socorrida pelo Samu no local e também removida para atendimento. As idades das vítimas não foram informadas. A causa do acidente será investigada pela Polícia Civil.
A operação de resgate e atendimento contou com o apoio da Polícia Militar, incluindo o helicóptero Águia, de agentes de trânsito de São Sebastião, da Guarda Municipal, do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e do Samu.