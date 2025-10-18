Adeus, Kaik: motociclista morto em colisão no Vale é identificado

O jovem motociclista que morreu após se envolver em um acidente de trânsito na noite de sexta-feira (17), em Guaratinguetá, foi identificado como Kaik Henrique, de 19 anos.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 20h50, na avenida João Pessoa, no bairro Pedregulho.
A vítima conduzia uma motocicleta quando colidiu com um carro na via. Com o impacto, o jovem sofreu ferimentos graves.
Equipes dos bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para o socorro, mas Kaik não resistiu e morreu ainda no local. O caso foi registrado pela Polícia Civil, que vai investigar as circunstâncias da colisão.
Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte do jovem motociclista. "Kaik era um menino de fé, trabalhador, esforçado e pertencente a uma família de princípios e valores. Um jovem que levava consigo a palavra de Deus e que tocava corações com sua presença e seu testemunho", disse um amigo.