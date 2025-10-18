Adeus, Kaik: motociclista morto em colisão no Vale é identificado

O jovem motociclista que morreu após se envolver em um acidente de trânsito na noite de sexta-feira (17), em Guaratinguetá, foi identificado como Kaik Henrique, de 19 anos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 20h50, na avenida João Pessoa, no bairro Pedregulho.