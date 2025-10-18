Dois são detidos pela PM por tráfico na zona sul de São José

Após denúncia via 190 de tráfico de drogas no bairro Campo dos Alemães, na região sul de São José dos Campos, policiais militares do 46º BPM/I encontraram um homem que alertava os demais indivíduos sobre a presença das viaturas. O suspeito foi preso por associação ao tráfico.

Ainda durante a ação, um adolescente infrator que vendia as drogas tentou fugir, mas foi alcançado e apreendido.