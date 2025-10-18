Homem é preso circulando com veículo dublê na zona sul de S. José

Um homem foi preso pela Polícia Militar, nessa sexta-feira (17), circulando com um carro dublê por São José dos Campos. O caso aconteceu por volta das 17h30, no bairro Jardim Petrópolis, na região sul da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Equipe do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), ao realizar abordagem ao veículo HB 20 prata, após vistoria técnica, foi constatado que a placa não pertencia ao veículo.