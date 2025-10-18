18 de outubro de 2025
RECEPTAÇÃO

Homem é preso circulando com veículo dublê na zona sul de S. José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Veículo foi apreendido pela Polícia Militar
Um homem foi preso pela Polícia Militar, nessa sexta-feira (17), circulando com um carro dublê por São José dos Campos. O caso aconteceu por volta das 17h30, no bairro Jardim Petrópolis, na região sul da cidade.

Equipe do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), ao realizar abordagem ao veículo HB 20 prata, após vistoria técnica, foi constatado que a placa não pertencia ao veículo.

Além disso, verificou-se que o carro era produto de furto no ano de 2022, pela cidade de São José dos Campos.

O suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça. Ele foi detido pelos crimes de receptação de veículo, uso de documento falso e adulteração de sinais identificadores.

